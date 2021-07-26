На Олимпийских играх в Токио зафиксировали почти 150 случаев заражения Covid-19

На Олимпийских играх в Токио уже заболели коронавирусом 148 человек. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Токио зафиксировали среди участников 148 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщило издание Kyodo News.

25 июля зафиксировали 16 новых заражений. Три спортсмена, гражданство которых держат в тайне, получили положительные результаты теста на Covid-19. Остальные больные - это персонал Олимпиады.

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Инфицированные спортсмены и один член персонала отныне не живут в Олимпийской деревне, сообщили в организационном комитете.

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