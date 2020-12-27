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воскресенье, 27 декабря 2020 14:40

На Нидерланды обрушился ураган "Белла"

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На Нидерланды обрушился ураган &quot;Белла&quot;
Сильный ветер валит деревья в Нидерландах. Фото DPA

В Нидерландах в воскресенье, 27 декабря, действует желтый уровень опасности из-за шторма "Белла".

Как сообщает корреспондент Укринформа в Гааге, через сильный ветер по всей стране наблюдается затруднение движения общественного транспорта, на улицах много поваленных деревьев, разбитых машин.

Также из-за сильного ветра и дождя трудно передвигаться автомобилем. Некоторые дороги и развязки закрыты. Поэтому всех жителей призывают без надобности не садиться за руль.

Такая погода также привела к проблемам в аэропорту "Схипхол", что у Амстердама. Несколько самолетов смогли приземлиться только после нескольких попыток.

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"Белла" - это второй шторм на северо-западе Европы, бурлит с 1 сентября 2020 года, и пришел с Британских островов. Первый, "Эйден", нанес ущерб в Великобритании и Ирландии в конце октября, но в Нидерланды не дошел.

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