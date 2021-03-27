На митингах в Беларуси задержали более 60 человек

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27 марта во Беларуси проходят акции против самопровозглашённого президента Александра Лукашенко.

Силовики задержали более 60 человек, сообщает портал TUT.by.

В столице Минске задержания проходили на площади Бангалор. Арестами занимались люди в балаклавах и с дубинками.

Среди задержанных минимум 5 журналистов. Редакторы издания TUT.by, редактор "Нашей Нiвы", фотограф и корреспондент издания были арестованы. Среди задержанных член основного состава Координационного совета Беларуси Наталья Дулина.

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В Минске с самого утра задержали 43 человека.

Сегодня, 27 марта, белорусская оппозиция планировала проведение акции протеста против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Массовому собранию граждан мешают силовики, которые в течение дня проводят точечные задержания.