На митинг за объединение Беларуси с Россией пришел один человек

У дворца Республики в Минске в поддержку интеграции с Россией стоит только один человек.

С собой у протестующего только плакат с надписью: "Союзному государству быть!", Сообщает Радыё Свабода в Twitter.

Автор: twitter.com/svaboda На митинг за присоединение Беларуси к России, пришел один человек

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Мужчину охраняют несколько правоохранителей в штатском. Время от времени к нему подходят оппоненты.

Журналистам мужчина заявил, что после "углубления интеграции" в Беларусь присоединятся новые территории.

Вчера вечером 20 декабря против интеграции с Россией в центр Минска вышли тысячи протестующих. Это был один из крупнейших пикетов за последние годы. Первая масштабная акция в Минске прошла 8 декабря. Белорусы выступают против "углубления интеграции" Беларуси и России. В акции под лозунгом "Нет аншлюса" принимали участие несколько сотен человек. В этот же день президенты двух стран проводили многочасовую встречу в Сочи. Вскоре милиция задержала организатора акций Павла Северинца и координатора гражданской кампании "Европейская Беларусь" Максима Винярского. Белорусская оппозиция ранее анонсировала новую акцию против интеграции с РФ на 20-21 декабря. После этого около двух десятков активистов вызвали повестками в милицию для составления протоколов за участие в предыдущих акциях.