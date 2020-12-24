На мирные протесты отвечают репрессиями: США ввели новые санкции против Беларуси

США ввели новые санкции против Беларуси. Фото: lentachel

В США ввели дополненый пакет санкций против одного человека и 4 предприятий Беларуси за нарушения на президентских выборах и подавлении мирных протестов.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов США, передает УНН.

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Санкции ввели против Центральной избирательной комиссии Беларуси, ОМОНа, Директората внутренних дел и "Альфа". Ограничения также наложили на министра внутренних дел Геннадия Казакевича.

"Народ Беларуси хочет мирно использовать свои демократические права, а государство отвечает жестокими репрессиями", - прокомментировал министр финансов США Стивен Мнучин.

Палата представителей Конгресса США ввела санкции против белорусских и российских чиновников. Одобрение законопроекту предусматривает поддержку белорусских СМИ и IT-компаний.