На месте памятника советскому военачальнику установили унитаз

Памятник маршалу Коневу демонтировали в начале апреля. Фото: Novinky.cz.

Полиция столицы Чехии Праги расследует обстоятельства появления на месте демонтированного памятника советскому военачальнику Ивану Коневу унитаза.

В полиции не уверены, будут ли возбуждать дело и по какой статье, пишет издание Novinky.cz.

Унитаз появился на постаменте демонтированного памятника Коневу на площади интербригад в районе Прага-6 в ночь на 9 мая.

Мэр района Ондржей Колар осудил действия неизвестных. Унитаз убрали муниципальные власти.

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Памятник Коневу, участнику освобождения столицы Чехии от нацистов, был установлен в Праге в 1980 году. В начале апреля этого года его демонтировали и сейчас он находится на хранилище близ Праги. В будущем этот памятник должен стать одним из экспонатов Музея памяти ХХ в., который создают в Чехии. Одним из аргументов за перенос памятника было то, что он неоднократно подвергался нападениям вандалов, в частности его обливали краской. В ночь на 8 мая 2018 памятник Коневу облили розовой краской и оставили надпись красной краской.