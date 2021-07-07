На месте падения самолета в Камчатке - нашли тела погибших: видео

 
Ексклюзивы
1/5
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 756
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
9 Просмотров: 729
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 2169
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
1 Просмотров: 1602
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 351
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 639
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Просмотров: 2610
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Просмотров: 369
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 738
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1404
Фото
Все фото
3
5
3
3
7
Российская порнозвезда выпрыгнула с 22-го этажа: в ее руке нашли загадочную монету
Российская порнозвезда выпрыгнула с 22-го этажа: в ее руке нашли загадочную монету
В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника
Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника
Из раны видно внутренности: в шотландском монастыре нашли необычную скульптуру
Из раны видно внутренности: в шотландском монастыре нашли необычную скульптуру
Во Флориде взорвали уцелевшую часть обрушившегося здания: фото и видео
Во Флориде взорвали уцелевшую часть обрушившегося здания: фото и видео
Видео
Все видео
На месте падения самолета в Камчатке - нашли тела погибших: видео
На месте падения самолета в Камчатке - нашли тела погибших: видео
Десятки фейерверков случайно взорвались на пляже: видео
Десятки фейерверков случайно взорвались на пляже: видео
В Черном море бушевал торнадо. Пострадал популярный курорт - видео
В Черном море бушевал торнадо. Пострадал популярный курорт - видео
В авиакатастрофе погибли 17 военных
В авиакатастрофе погибли 17 военных
Тихановская высказалась о праздновании режимом Лукашенко Дня Независимости
Тихановская высказалась о праздновании режимом Лукашенко Дня Независимости
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 351
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2385
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 225
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1107
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2457
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
06 июля 2021
Просмотров: 144
Чемпіон пресконференцій
У листопаді 2009-го у конференц-зал київського стадіону імені Лобановського, попри епідемію свинячого грипу, набилося більше людей, ніж приходили на ...
среда, 07 июля 2021 09:37

На месте падения самолета в Камчатке - нашли тела погибших: видео

  Комментировать
На месте падения самолета в Камчатке - нашли тела погибших: видео
Спасатели нашли на месте крушения Ан-26 тела погибших. Фото: russianplanes

В России на Камчатке спасатели ведут поисковые работы на месте крушения самолета Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Обнаружили тела девяти погибших.

Подробностями поделилось издание ТАСС.

Самолет выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана и разбился незадолго до посадки 6 июля.

На борту были 22 пассажира и шесть членов экипажа. Предполагается, что никто не выжил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли обломки пропавшего на Камчатке самолета - никто не выжил

Утром 7 июля агентство "Камчатка-информ" распространило первые кадры спасательной операции на месте крушения Ан-26.

Из-за аварии Ан-26 в Камчатском крае объявлен трехдневный траур, который продлится с 7 по 9 июля.

Семьям погибших пассажиров выплатят компенсацию на сумму более 3,5 млн руб. По 2,25 млн виплатять по страховке, еще по 1 млн - от авиакомпании, а также 500 тыс. от региона.

В России на Камчатке пропал пассажирский самолет Ан-26. На его борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет перестал выходить на связь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На месте падения самолета в Камчатке - нашли тела погибших: видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июля

Министра довели до самоубийства

Сомнительное стечение обстоятельств. Осудили виновных во взрыве Чернобыля

Как Дания победила Англию

Самое читаемое
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
4
 Просмотров: 32679
Умирала в машине. Затем тело выбросили: новые подробности гибели 17-летней студентки
Умирала в машине. Затем тело выбросили: новые подробности гибели 17-летней студентки Просмотров: 11232
Базары, традиционная одежна и пленные партизанки - как жила Украина под немецкой оккупацией
Базары, традиционная одежна и пленные партизанки - как жила Украина под немецкой оккупацией
16
 Просмотров: 10638
Водоросли и медузы, которые невероятно жалят - блогер разочарован популярным украинским курортом у Черного моря
Водоросли и медузы, которые невероятно жалят - блогер разочарован популярным украинским курортом у Черного моря
 Просмотров: 8073
&quot;Не мова, а блевота какая-то&quot;, - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
 3 Просмотров: 6912
Мир
Мужчина в маске взял в заложники сотрудников "Сбербанка"
Мужчина в маске взял в заложники сотрудников "Сбербанка" Просмотров: 180
11-летний парень получил степень бакалавра по физике
11-летний парень получил степень бакалавра по физике Просмотров: 189
В Европе новая тройка лидеров по распространению Сovid-19
В Европе новая тройка лидеров по распространению Сovid-19 Просмотров: 540
Обвал дома у Майами: спасатели достали новые тела
Обвал дома у Майами: спасатели достали новые тела Просмотров: 162
США запретили продажу авиабилетов в Беларусь
США запретили продажу авиабилетов в Беларусь Просмотров: 99
Больше всего комментируют
26
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
9
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
4
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
3
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
3
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
Голосов: 260
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть