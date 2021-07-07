На месте падения самолета в Камчатке - нашли тела погибших: видео

Спасатели нашли на месте крушения Ан-26 тела погибших. Фото: russianplanes

В России на Камчатке спасатели ведут поисковые работы на месте крушения самолета Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Обнаружили тела девяти погибших.

Подробностями поделилось издание ТАСС.

Самолет выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана и разбился незадолго до посадки 6 июля.

На борту были 22 пассажира и шесть членов экипажа. Предполагается, что никто не выжил.

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Утром 7 июля агентство "Камчатка-информ" распространило первые кадры спасательной операции на месте крушения Ан-26.

Из-за аварии Ан-26 в Камчатском крае объявлен трехдневный траур, который продлится с 7 по 9 июля.

Семьям погибших пассажиров выплатят компенсацию на сумму более 3,5 млн руб. По 2,25 млн виплатять по страховке, еще по 1 млн - от авиакомпании, а также 500 тыс. от региона.

В России на Камчатке пропал пассажирский самолет Ан-26. На его борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет перестал выходить на связь.