На Марсе сфотографировали неизвестный объект

Пользователи сети предполагают, что это птица. Фото: NASA

Одна из фотографий Марса, которую прислал на землю Марсоход Curiosity, привлекла внимание ученых.

Аппарат зафиксировал странный черный объект в воздухе - пишет "Апостроф".

Фотоснимок с марсохода, где виден объект, выложили на официальный сайт американского аэрокосмического агентства.

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Пользователи сети, которые следят за обновлениями миссии на Марс, отметили, что объект внешне похож на большую земную птицу. Если учитывать цвет и размер, то похож на ворону.

Другие отметили, что подобные объекты часто фиксируются и на Земле. А еще группа уфологов из Тайваня узнала в объекте очертания орла и обвинила NASA во лжи - якобы Curiosity никогда не покидал Землю, а все его фото сделаны в пустыне, где-то в Северной Америке.

Телескоп TESS обнаружил три экзопланеты у красного карлика L 98-59, которые своей массой и размером похожи на Землю, однако признаков жизни на них нет.