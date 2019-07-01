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понедельник, 01 июля 2019 07:39

NASA обнаружили три новые экзопланеты

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NASA обнаружили три новые экзопланеты
Планета L 98-59b является самой мелкой из обнаруженных на сегодняшний день. ФОТО: UA.news

Телескоп TESS обнаружил три экзопланеты у красного карлика L 98-59, которые своей массой и размером похожи на Землю, однако признаков жизни на них нет.

"Спутник с транзитом экзопланет NASA (TESS) обнаружил планеты размерами между площадью Марса и Земли, вращающихся вокруг яркой прохладной соседней звезды. Планета, которая была названа L 98-59b, является самой мелкой из обнаруженных на сегодня TESS ", - сообщает пресс-служба NASA.

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Ни одна из этих экзопланет не состоит в так называемой "зоне жизни", где их поверхность могла покрывать вода в жидкой форме.

В будущем исследователи попытаются изучить эти планеты и с помощью других телескопов определить, имеют ли они атмосферы.

Ученые зафиксировали в космосе странную долю света - аномальные фотоны с самой высокой энергией в истории наблюдений.

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