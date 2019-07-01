NASA обнаружили три новые экзопланеты

Телескоп TESS обнаружил три экзопланеты у красного карлика L 98-59, которые своей массой и размером похожи на Землю, однако признаков жизни на них нет.
"Спутник с транзитом экзопланет NASA (TESS) обнаружил планеты размерами между площадью Марса и Земли, вращающихся вокруг яркой прохладной соседней звезды. Планета, которая была названа L 98-59b, является самой мелкой из обнаруженных на сегодня TESS ", - сообщает пресс-служба NASA.
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Ни одна из этих экзопланет не состоит в так называемой "зоне жизни", где их поверхность могла покрывать вода в жидкой форме.
В будущем исследователи попытаются изучить эти планеты и с помощью других телескопов определить, имеют ли они атмосферы.
Ученые зафиксировали в космосе странную долю света - аномальные фотоны с самой высокой энергией в истории наблюдений.
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