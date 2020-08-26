На людях впервые испытают коронавирусную вакцину из насекомых

Это будет первое в стране испытание на людях вакцины от Covid-19, изготовленной из клеток насекомых. Фото: Pixabay

Клинические испытания вакцины против коронавируса на людях одобрили в Китае.

Препарат произвели с использованием клеток насекомых, сообщает агентство Синьхуа.

Это будет первое в стране испытание на людях вакцины от Covid-19, изготовленной из клеток насекомых.

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Предварительно в журнале Nature опубликовали результаты испытаний на животных, которые показали, что вакцина может вызвать иммунный ответ против инфекции SARS-CoV-2 у мышей, кроликов и не человекообразных приматов уже через 7 или 14 дней после однократной инъекции без явных побочных эффектов.

Вакцину против Covid-19, которую можно вводить одной дозой через нос, разработали ученые Медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе. Результаты своей работы они описали в статье в журнале Cell.