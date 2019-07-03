На курортном острове проснулся вулкан

Проснулся вулкан Стромболи возле Италии. Фото: italy4.me

На итальянском туристическом острове Стромболи началось извержение вулкана.

Очевидцы услышали мощный взрыв, после которого вулкан начал выбрасывать клубы пепла. Затем по склонам вулкана начала стекать лава. Вскоре остров накрыл град камней и вулканического шлака. Среди туристов началась паника, сообщает АНСА.

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На острове проживает несколько сотен человек.

Активность вулкана Попокатепетль, расположенного близ Мехико, снова начала расти после нескольких дней относительного затишья.