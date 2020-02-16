На курорте мужчина выпустил автоматную очередь в посетителей кафе

На Кипре мужчина обстрелял посетителей кафе. Фото: Cyprus Mail.

На Кипре, в курортном городке Айя-Напа на Кипре, неизвестный мужчина обстрелял посетителей кафе.

Пострадали 4 человека - женщина и 3 мужчин, их в тяжелом состоянии доставили в больницу, пишет Cyprus Mail.

Целью стрелка был известный бизнесмен, который покинул заведение за 15 минут до стрельбы. Пострадавшие не имеют к нему отношение, но сидели за соседним столом.

Известно, что человек в капюшоне прошел мимо кафе, вытащил автомат и выстрелил в людей внутри. После чего скрылся на мотоцикле. Его оружие нашли на стоянке музея SeaLife, который расположен в 100 метрах от места стрельбы.

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Полиция подтвердила, что именно это оружие использовалось при нападении.

В Таиланде в результате расстрела военным мирных жителей погибли 26 человек, 57 человек получили ранения. Нападающий застрелили во время спецоперации.