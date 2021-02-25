На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных

Для тех, кто имеет прививки обещают в этом месяце открыть музеи и библиотеки. Фото: Reuters

В Израиле провели одно из первых культурных мероприятий за последний год - концерт исключительно для людей, у которых есть так называемый зеленый пропуск. Такой можно получить лишь через неделю после 2-й прививки от коронавируса.

Так, 24 февраля в парке Тель-Авива состоялся концерт для пожилых людей, имеющих "зеленый пропуск", сообщает Times of Israel. Посетители должны были показать его перед входом на концерт. Пропуск действует 6 месяцев

"Пребывание среди вакцинированных людей гарантирует защиту и ощущение комфорта. После года изоляции дома прекрасно выходить на улицы, посещать публичные мероприятия", — рассказал один из посетителей концерта Дорон Зихер.

Для тех, кто имеет прививки, обещают открыть также музеи и библиотеки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исследовали вещество, которое на 70% снижает смертность от Covid-19

По количеству доз вакцины, которую получили на 100 граждан, 1-е место занимает Израиль - 87,06 дозы. Помимо вакцин, Минздрав Израиля вложил миллионы долларов в просвещение. Министерство взаимодействует с врачами и религиозными лидерами, чтобы предотвратить распространение ложной информации о вакцинации. Специальный центр отслеживает появление фейков в соцсетях. На пункты вакцинации приглашают выступать музыкантов и ди-джеев. Недавно в Израиле разработали экспериментальный препарат Allocetra. Он может облегчить симптомы Covid-19 всего за 2 ч. Новый препарат вступает в заключительную фазу испытаний.