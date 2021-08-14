На какую пенсию будет жить Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель будет получать около € 15 тыс. пенсии. Фото: Reuters

Нынешний канцлер Германии Ангела Меркель после своего ухода с поста будет получать пенсию в размере около €15 тыс. (около 472 тыс. грн. -Gazeta.ua)

Такие расчеты немецкой Ассоциации налогоплательщиков. Расчет экспертов был основан на ее многолетнем пребывании в немецком парламенте и времени на посту канцлера Германии, пишет De Morgen.

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67-летняя канцлер ФРГ после всеобщих выборов в сентябре покинет свой пост.

После своей отставки она, как и другие бывшие президенты и канцлеры Германии, получит право на должность. Также Меркель получит деньги на офис-менеджера, двух помощников и водителя.

22 августа Ангела Меркель посетит Киев с официальным визитом и встретится с Владимиром Зеленским. Позже выяснилось, что канцлер ФРГ 20 августа прибудет в Москву и пообщается с Владимиром Путиным. Детали визита в Россию обещают раскрыть на следующей неделе.