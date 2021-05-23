На химическом заводе произошел мощный взрыв: есть пострадавшие

На химическом заводе в Иране произошел взрыв. Фото: Reuters

В Иране на заводе по производству химикатов в центральной провинции Исфахан произошел взрыв.

В результате пострадали девять человек, передает Reuters.

Местные жители рассказывают, что взрыв был настолько сильным, что в районе завода тряслись дома, и люди сначала подумали, что произошло землетрясение.

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Причина взрыва пока неизвестна. Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента.

Иран официально обвинил Израиль в причастности к аварии на ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе. В стране заявили, что оставляют за собой право принять меры.