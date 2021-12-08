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среда, 08 декабря 2021 17:37

На границе с Польшей и Беларусью нашли еще одного погибшего

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На границе с Польшей и Беларусью нашли еще одного погибшего
Беженцы на границе с Польшей. Фото: Reuters

Мертвого нашли 7 декабря в лесу недалеко от Ольховки в 9 км от белорусской границы.

Об этом сообщает PAP.

У погибшего был рюкзак и нигерийский паспорт.

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Местная полиция пытается установить личность мужчины, но правоохранитель Томаш Крупа говорит, что неизвестно, мог ли вообще погибший быть гражданином Нигерии.

Евросоюз обвиняет самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко в использовании мигрантов как "гибридного оружия" в давлении на Запад. Польша, Латвия и Литва установили заборы и привлекли тысячи пограничников, солдат и полицейских, чтобы защитить границу, где расположились тысячи мигрантов. По данным организаций помощи, за последние месяцы погибли по меньшей мере 11 мигрантов.

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