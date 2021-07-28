На границе Армении с Азербайджаном продолжается стрельба: есть погибшие

Стороны возлагают ответственность за эскалацию друг на друга. Фото: Reuters

На границе Армении и Азербайджана продолжаются локальные бои, потери есть с обеих сторон.

Погибли трое армянских военных, сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении. Двое азербайджанских военнослужащих получили ранения.

"28 июля в 02:40 по Киеву военные Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила о ночных провокациях со стороны Армении на Кельбаджарском участке границы. Стороны возлагают ответственность за эскалацию друг на друга.

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