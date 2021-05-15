На город обрушились смертельные торнадо

Стихия унесла жизни десятков людей. Фото: Reuters

Китайский город Ухань провинции Хубэй поразили два торнадо.

В результате 12 человек погибли, сотни раненых, разрушены дома и имущество, сообщает CGTN.

"Пострадали 280 человек. 27 домов полностью разрушены, еще 130 повреждены", - говорится в сообщении.

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Вихрь также обрушился на город Шенцзе в Сучжоу. Вследствие погибли 4 человека, более 100 пострадавших. Ветры также повредили электросети и повалили несколько заводских зданий.

На побережье Мексиканского залива, США, прошла сильная гроза и 5 торнадо. По меньшей мере 2 человека погибли и еще 7 получили ранения в результате стихийного бедствия.