На горе Эльбрус погибли пятеро альпинистов

Всех пострадавших доставили в медучреждения. Фото: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике

Пятеро альпинистов погибли при восхождении на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарской республике в Facebook.

Группа из 23 альпинистов попросила о помощи из-за ухудшения погодных условий в 17:10 23 сентября. У одного человека была травма ноги.

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"В ходе поисково-спасательной операции на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек. Их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. Пять человек погибли", - говорится в сообщении.

Поиски вели на высоте более 5 тыс. м. Их осложняли погодные условия: темное время суток, порывы ветра достигали 40-70 м/с, сильный мокрый снег, температура воздуха составляла до -20°C, видимость была не более 1 м.

Спасательная операция длилась более 7 ч. К ней привлекли 69 человек и 16 единиц техники.

Украинский альпинист Анатолий Мрачковский погиб в Грузии. Трагедия произошла во время спуска после восхождения на вершину Тетнульд. Альпинист сорвался на снежном склоне на высоте 3,4 тыс. м.