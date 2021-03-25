На глазах у изумленного мужчины медведь залез в джакузи, чтобы отдохнуть

Медведь проник на территорию американца и понежился в джакузи. Фото: sites

Житель штата Джорджия, США, Тодд Требони снял на видео, как медведь нежится в джакузи.

Ролик опубликовал в Facebook.

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По словам мужчины, на террасу его дома ворвался огромный медведь. Животное без лишних колебаний перелезло забор и пошло отдыхать в джакузи с теплой водой.

Медведь не просто сидел в воде, но и поплавал. Требони прекратил съемку после того, как медведь заметил, что его снимают через стеклянные двери.

В российском Нижневартовске медведь преследовал прохожих. Его сбила машина.