На глазах у изумленного мужчины медведь залез в джакузи, чтобы отдохнуть

Житель штата Джорджия, США, Тодд Требони снял на видео, как медведь нежится в джакузи.
Ролик опубликовал в Facebook.
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По словам мужчины, на террасу его дома ворвался огромный медведь. Животное без лишних колебаний перелезло забор и пошло отдыхать в джакузи с теплой водой.
Медведь не просто сидел в воде, но и поплавал. Требони прекратил съемку после того, как медведь заметил, что его снимают через стеклянные двери.
My fave.. he's just chillin.. 😎Опубликовано Todd Trebonemd Четверг, 25 марта 2021 г.
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