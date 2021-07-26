На газопроводе в России произошел взрыв

Взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Центр-2. Скриншот из видео

В Пермском крае Росии произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Центр-2. Диаметр газовой трубы - 1400 мм, давление - 7,5 МПа.

В результате пожара никто не пострадал, близлежащие дома не повреждены, сообщили в пресс-службе администрации Кишертского муниципального краевого округа.

"В это время представителями "Трансгаз Чайковский" задвижки перекрыты. Происходит факельное выгорание, также проводится ликвидация возгорания сухой растительности на площади 2 га", - пояснили в МЧС.

На месте работают аварийные службы и сотрудники полиции.

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8 июня вблизи села Клузов Тисменицкого района Ивано-Франковской области произошел взрыв на газопроводе Угерско - Ивано-Франковск - Черновцы. Возгорания не было. С дачного дома отселили двух людей, а село обесточили.