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вторник, 27 июля 2021 00:10

На газопроводе в России произошел взрыв

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На газопроводе в России произошел взрыв
Взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Центр-2. Скриншот из видео

В Пермском крае Росии произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Центр-2. Диаметр газовой трубы - 1400 мм, давление - 7,5 МПа.

В результате пожара никто не пострадал, близлежащие дома не повреждены, сообщили в пресс-службе администрации Кишертского муниципального краевого округа.

"В это время представителями "Трансгаз Чайковский" задвижки перекрыты. Происходит факельное выгорание, также проводится ликвидация возгорания сухой растительности на площади 2 га", - пояснили в МЧС.

На месте работают аварийные службы и сотрудники полиции.

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8 июня вблизи села Клузов Тисменицкого района Ивано-Франковской области произошел взрыв на газопроводе Угерско - Ивано-Франковск - Черновцы.

Возгорания не было. С дачного дома отселили двух людей, а село обесточили.

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