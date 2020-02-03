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понедельник, 03 февраля 2020 13:22

На газету пошло 500 граммов золота

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На газету пошло 500 граммов золота
Газету выпустили в двух версиях Фото: cgtn.com

Самую дорогую в мире газету выпустили в Китае в городе Шэньчжэнь 3 февраля 2005-го. Специальный выпуск China Economic Daily напечатали на золотой бумаге. Такое сделали впервые в мире.

Золотую газету выпустили в двух версиях. Дороже стоила $8100. На ее печать потратили 500 г золота. За ту, что дешевле, просили $3500. В ней было 200 г золота. Обычный выпуск стоил тогда $0,12.

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Издатели объяснили, что таким образом хотели отпраздновать достижения Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа страны. Основная статья в газете называлась "Период расцвета Китая".

Первая украинская газета выходила на французском языке.

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Дата
03
февраля

На газету пошло 500 граммов золота

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