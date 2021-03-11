На Евровидение не допустили песню от Беларуси

Беларусь попросили принять все необходимые меры для отправки измененной версии или новой песни. Фото: Reuters

Организаторы Евровидения-2021 не допустили к участию в конкурсе песню "Я научу тебя" от Беларуси.

Слова песни в нынешнем виде "ставят под сомнение неполитический характер мероприятия". Об этом сообщается на сайте конкурса.

Организаторы также попросили принять все необходимые меры для изменения версии или новой песни, которая соответствовала бы правилам.

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В песне есть такие строки: "Я научу тебя танцевать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему".

Евровидение 2021 года пройдет по плану "В". Конкурс состоится в мае. Артисты должны приехать в Роттердам, однако количество журналистов и людей в командах должны уменьшить.