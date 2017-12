На Эрдогана набросился человек: курьезное видео

В турецкой провинции Ширнак во время выступления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на сцену внезапно выпрыгнул человек.

Своим поступком человек спровоцировал большую панику, сообщает Hurriyet Daily News.

"Эрдоган выступал на сцене, приветствуя публику, когда один из присутствующих неожиданно выпрыгнул в турецкий лидера и пытался его обнять. Охранники президента мгновенно отреагировали на событие и оттолкнули человека, которому удалось немного протянуть президента за собой", - говорится в сообщении.

Охранники президента сняли мужчину со сцены, взяли под стражу, однако впоследствии отпустили.

Человеком, который хотел занять турецкого президента, оказался Хусейн Демирджан. Он заверил, что его целью было занять Эрдогана.

Local jumping on stage during Erdoğan's speech in Turkey's Şırnak causes panic https://t.co/G9bzgl9pN6 pic.twitter.com/NZzccO3W6K