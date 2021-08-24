На элитный район напали капибары

Место спаривания капибар застроили. Фото: twitter.com/MejorPais899

В элитном районе Нордельта к северу от столицы Аргентины Буэнос-Айреса произошло нашествие капибар.

Район расположен на заболоченной территории. Там идеальные условия для размножения капибар, сообщает La Nacion.

Местные жители начали жаловаться, что животные гадят в садах и уничтожают растительность. Закон запрещает трогать капибар. Один из жителей сказал, что животные покусали его пса.

Жители предлагают отстреливать капибар. Эколог Энрике Виале сообщил, что заболоченные территории Параны - исконное место проживания капибар. Из-за застройки Нордельты животные были вынуждены бежать. Виале сейчас лоббирует закон о запрете застройки заболоченной местности.

"Богатые застройщики при поддержке правительства должны разрушать среду, чтобы продать своим клиентам мечту жизни среди дикой природы. Ведь покупатели таких домов хотят природу, но без комаров, змей и капибар", - говорит эколог.

"Таким образом природа воздает людям за ущерб, который те наносят застройкой недвижимости", - прокомментировала ситуацию министр национальной безопасности Аргентины Сабина Фредерик.

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Взрослые капибары вырастают до метра высотой и могут весить до 60 кг. Животные живут группами по 10-20 особей.

В Австралии фермеры сжигают урожай, чтобы остановить нашествие мышей. Фермер 63-летний Колин Тинк занимается сельским хозяйством всю жизнь и никогда не сталкивался с таким нашествием мышей, которое опустошает сейчас зерновые регионы в Австралии.