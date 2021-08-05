На дороге не разминулись трамваи с пассажирами: много пострадавших

В городе Познань, Польша, на кольцевой развязке произошла авария с участием двух трамваев.

В результате, пострадал 31 человек. Об этом сообщает RMF24.

Шесть человек получили серьезные ранения, их доставили в больницу.

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Среди пострадавших - машинист одного из трамваев, который застрял в автомобиле. Его освободили спасатели.

Мужчину доставили в больницу на вертолете медико-спасательной службы.

В большинстве случаев у пассажиров зафиксировали переломы и ссадины.

На трассе между Хмельницким и Староконстантиновом на большой скорости столкнулись две легковушки - Dacia Logan и Mersedes. В результате от автомобилей остался только лом.

В аварии погибла целая семья из Львова - 38-летний мужчина, 40-летняя жена их 3-летний сын.