На дороге не разминулись трамваи с пассажирами: много пострадавших

В городе Познань, Польша, на кольцевой развязке произошла авария с участием двух трамваев.
В результате, пострадал 31 человек. Об этом сообщает RMF24.
Шесть человек получили серьезные ранения, их доставили в больницу.
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Среди пострадавших - машинист одного из трамваев, который застрял в автомобиле. Его освободили спасатели.
Мужчину доставили в больницу на вертолете медико-спасательной службы.
В большинстве случаев у пассажиров зафиксировали переломы и ссадины.
Dramatyczna akcja ratunkowa na poznańskiej Starołęce. Po zderzeniu 2 tramwajów, rannych 14 osób. Strażacy próbują uwolnić jednego z motorniczych. Na miejscu 2 LPR. @RMF24pl pic.twitter.com/eCXxAOpN2N— Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) August 5, 2021
На трассе между Хмельницким и Староконстантиновом на большой скорости столкнулись две легковушки - Dacia Logan и Mersedes. В результате от автомобилей остался только лом.
В аварии погибла целая семья из Львова - 38-летний мужчина, 40-летняя жена их 3-летний сын.
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