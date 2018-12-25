На берег вынесло удивительное морское существо с десятками ядовитых щупалец

Автор: https://www.express.co.uk Ученые предположили, что существо может быть морским анемоном

В Австралии на пляж выбросило странное морское существо с десятками щупалец.

Это чудовище обнаружил местный житель города Брум Трэвис Пауэр и сразу же решил рассказать о находке ученым, передает местное издание Daily Express.

"Сначала мне показалось, что это существо может быть мертвым или ядовитым, потому что оно не двигалось и имело специфическую окраску", - отметил австралиец.

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Биологи предположили, что существо является морским анемоном (также актиния). Уточняется, что хищные анемоны в Западной Австралии могут быть опасны для людей. Их укусы считаются очень болезненными, а иногда на заживление идет по несколько месяцев.

Актинии - большие коралловые полипы, которые в отличие от большинства других кораллов имеют мягкое тело. Свое второе название, морские анемоны, они получили за сходство с цветами. Чаще всего эти существа прикрепляются к скалам и подводных сооружений. Считается, что некоторые виды способны выживать в течение 100 и более лет.