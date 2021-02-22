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понедельник, 22 февраля 2021 13:18

На берег косы выбросились десятки дельфинов - животных пытаются спасти
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9 дельфинов погибли.
Фото: Supplied / Project Jonah
9 дельфинов погибли.
9 дельфинов погибли.
9 дельфинов погибли.
9 дельфинов погибли.

В Новой Зеландии на берег косы Феруелл-спит выбросились 49 черных дельфинов.

Животных обнаружили на северной оконечности Южного острова Новой Зеландии, в 500 км от Крайстчерча, пишет Radio New Zealand.

По словам рейнджеров, которые прибыли на место происшествия, дельфины были заблокированы на мели удаленной косы в заливе Голден Бэй.

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Они также сообщили, что 9 дельфинов погибли, а остальных пытаются спасти. Они имеют нормальное самочувствие, а спасатели помогут им добраться на глубину.

В 2017 году на берегу этой косы погибли более 250 дельфинов, а 450 животных спасли.

В Индии 12 мужчин жестоко убили дельфина редкой породы. Нападавшие рубили животное топором и били его палками, видео опубликовали в интернете.

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