На берег косы выбросились десятки дельфинов - животных пытаются спасти

Фото: Supplied / Project Jonah

В Новой Зеландии на берег косы Феруелл-спит выбросились 49 черных дельфинов.

Животных обнаружили на северной оконечности Южного острова Новой Зеландии, в 500 км от Крайстчерча, пишет Radio New Zealand.

По словам рейнджеров, которые прибыли на место происшествия, дельфины были заблокированы на мели удаленной косы в заливе Голден Бэй.

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Они также сообщили, что 9 дельфинов погибли, а остальных пытаются спасти. Они имеют нормальное самочувствие, а спасатели помогут им добраться на глубину.

В 2017 году на берегу этой косы погибли более 250 дельфинов, а 450 животных спасли.

В Индии 12 мужчин жестоко убили дельфина редкой породы. Нападавшие рубили животное топором и били его палками, видео опубликовали в интернете.