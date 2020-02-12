На Аляске 4 детей не вернулись домой во время метели

Детей нашли в снежной ловушке. Фото: ТСН

На западном побережье Аляски нашли детей, которые потерялись накануне во время снежной бури, сообщает CNN.

Четверо детей в возрасте от 2 до 14 лет катались на снегоходе, когда их застала метель. Всю ночь их пытались найти, и поиски осложнял ветер со снегом.

Детей нашли на следующий день и госпитализировали с различными степенями обморожения.

Они рассказали, что пытались самостоятельно найти дорогу домой. Однако быстро замерзли. Чтобы спастись от холода, вырыли яму для ночлега. Больше всего волновались за младшего - 2-летнего Трея.

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Ранее на Аляске спасли мужчину, который 3 недели провел в лесу при температуре -16 градусов. 30-летний Тисон Стол из штата Юта приехал со своей собакой пожить в отдаленном доме. Но случилось несчастье, дом сгорел, погиб и пес. Попросить о помощи не было возможности.