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понедельник, 18 января 2021 23:56

На акциях поддержки Навального задержали 70 человек

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На акциях поддержки Навального задержали 70 человек
В поддержку Навального проводятся пикеты. Фото: Лента

Начались акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

На протестах задержали по меньшей мере 72 человека, сообщает "ОВД-инфо".

На акциях в пяти российских городах проходили задержания сторонников Навального. Так, в Санкт-Петербурге задержали 55 человек, в Москве - два человека, в Химки - 13 человек, и по одному - в Иркутске и Архангельске.

Среди задержанных также журналисты.

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Напомним, российского оппозиционера Алексея Навального, которому назначили меру пресечения в виде 30 суток содержания под стражей, отвезли в следственный изолятор.

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