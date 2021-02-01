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понедельник, 01 февраля 2021 07:35

На акциях по Навального задержали более 5 тыс. человек

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На акциях по Навального задержали более 5 тыс. человек
На протестах в России задержали более 5 тыс. человек. Фото: REUTERS

Во время протестных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального в России 31 января силовики задержали 5135 человек.

Больше всего демонстрантов задержали в Москве - 1653. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

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Далее следуют Санкт-Петербург - 1159, Красноярск - 194 и в Нижний Новгород - 182.

Также более сотни человек задержали в Твери, Воронеже, Владивостоке и Новосибирске.

Во многих городах России 31 января состоялись акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был задержан сразу после прибытия в Россию 17 января. Это уже вторая волна митингов - первая прокатилось по городам России 23 января.

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