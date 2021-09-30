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четверг, 30 сентября 2021 10:17

Мятежникам отрубали головы: во время беспорядков в тюрьме погибли 116 человек

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Мятежникам отрубали головы: во время беспорядков в тюрьме погибли 116 человек
Члены семей заключенных ждут возле тюрьмы Penitenciaria del Litoral после того, как пришли известия о 116 погибших там заключенных, Гуаякиле, 28 сентября 2021 года / REUTERS

Число погибших в результате беспорядков в одной из крупнейших тюрем Эквадора увеличилось до 116. Об этом заявил в среду, 29 сентября, президент страны Гильермо Лассо.

Еще 80 заключенных ранены в столкновениях во вторник, 28 сентября, в тюрьме Penitenciaria del Litoral, в провинции Гуаяс. Это место заключения в последние месяцы было ареной кровавых драк между бандами за контроль над ним. Об этом пишет Reuters.

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"Жаль, что преступные группировки пытаются превратить тюрьмы в поле битвы за власть. Прошу Бога благословить Эквадор, чтобы мы могли избежать новых человеческих жертв", - сказал Лассо.

Столкновение во вторник стало самым смертоносным актом насилия, о котором когда-либо сообщалось в пенитенциарной системе Эквадора. Подобные столкновения произошли в феврале и июле 2021 года в разных тюрьмах по стране. В ходе февральских беспорядков погибло не менее 79 человек, а в июле - не менее 22 человек.

Десятки людей прибыли к стенам тюрьмы, чтобы получить информацию об осужденных родственниках. И требовали пояснений от должностных лиц, ответственных за их безопасность. Правительство усилило военное присутствие за пределами объекта. Лассо говорит, что штат будет помогать семьям погибших и раненых заключенных.

Прокуратура страны заявила ранее в среду, что шестеро из убитых заключенных в Penitenciaria del Litoral были обезглавлены.

Межамериканская комиссия по правам человека ранее осуждала насилие, а правозащитники из Human Rights Watch призвали правительство Эквадора расследовать насилие в тюрьмах и привлечь виновных к ответственности.

В августе Лассо заявил, что правительство выделит больше средств для решения проблем переполненной тюремной системы страны, чтобы построить новые тюрьмы и установить новое оборудование для повышения безопасности.

9 сентября 1971-го заключенные захватили исправительное учреждение строгого режима Аттика в США. Позже в тот же день полиция штата вернула большую часть тюрьмы, но 1281 узник занял площадку, где они четыре дня держали в заложниках 39 охранников и сотрудников. После того, как переговоры зашли в тупик, власти 13 сентября начали штурм, в котором погибли 10 заложников и 29 заключенных из-за беспорядочной стрельбы.

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