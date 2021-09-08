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В самом большом тюремном бунте в США погибли 43 человека

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В самом большом тюремном бунте в США погибли 43 человека
Мятежные узники в тюрьме Аттики / Getty Images

9 сентября 1971-го, 50 лет назад, заключенные захватили исправительное учреждение строгого режима Аттика в США. Позже того же дня полиция штата вернула большую часть тюрьмы, но 1281 узник занял площадку, где они четыре дня держали в заложниках 39 охранников и сотрудников. После того, как переговоры зашли в тупик, власти 13 сентября начали штурм, в котором погибли 10 заложников и 29 заключенных из-за беспорядочной стрельбы.

К лету 1971-го атмосфера в тюрьме в Аттике была готова взорваться. Узники были злы из-за хронической переполненности тюрьмы, цензуры писем и условий жизни, которые ограничивали их одним душем в неделю и одним рулоном туалетной бумаги в месяц. Некоторые стали воспринимать себя скорее политическими заключенными, чем осужденными преступниками.

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Утром 9 сентября, когда заключенные пошли на завтрак, они одолели охранников и захватили тюрьму в результате стихийного восстания. Многие из 2200 заключенных затем присоединились к беспорядкам, и избивали охранников, захватив оружие. Один охранник был выброшен из окна второго этажа. Через два дня он скончался в больнице от травм.

Используя слезоточивый газ и пулеметы, полиция восстановила контроль над тремя из четырех тюремных блоков, без человеческих жертв. К 10:30 узники контролировали только двор одного блока, окруженный 11-метровым забором и просматриваемый с башен. 39 заложников сидели с завязанными глазами в тесном кругу. Заключенные, вооруженные дубинками и ножами, их охраняли.

Лидеры восстания составили список требований. В том числе улучшения условий жизни, больше свободы вероисповедания, прекращения цензуры почты и расширенных телефонных привилегий. Они также призвали известных лиц выступить в качестве переговорщиков. Тем временем, в Аттику прибыли сотни солдат, а губернатор штата вызвал Национальную гвардию.

В ходе напряженных переговоров комиссар исправительных учреждений штата согласился удовлетворить требования узников об улучшении условий жизни. Однако переговоры зашли в тупик, когда заключенные потребовали амнистии для всех участников бунта, и безопасного перехода в "неимпериалистическую страну" для всех, кто б захотел. Губернатор приказал вернуть тюрьму силой.

Дождливым утром 13 сентября заключенным зачитали ультиматум с призывом сдаться. В ответ они приставили ножи к горлам заложников. В 9:46 над двором пролетели вертолеты, сбрасывая слезоточивый газ. Тогда полиция штата и сотрудники исправительных учреждений ворвались, стреляя из огнестрельного оружия. Полиция произвела 3000 выстрелов в дыму, убив 29 заключенных и 10 заложников, и ранив еще 89 человек. Большинство погибли из-за беспорядочного огня. Некоторых заключенных убили после того, как сдались.

После кровавого штурма власти заявили, что это заключенные убили заложников, перерезав глотки. Вскрытие показало, что всех 10 заложников застрелила полиция. Попытка сокрытия деталей штурма побудило Конгресс провести расследование.

Восстание в Аттике стало худшим тюремным бунтом в истории США. Всего погибло 43 человека. Через неделю после его завершения полиция начала жестокие расправы над заключенными, заставив их, среди прочего, пройти через удары дубинками и ползать голыми по битому стеклу. Многие узники получили некачественную медицинскую помощь, если таковая была.

В 1974-м адвокаты, представлявшие 1281 заключенного, подали коллективный иск на $2,8 млрд против тюремных и государственных чиновников. Через 18 лет дело дошло до суда, и еще через пять лет достигло фазы возмещения убытков. В январе 2000-го штат Нью-Йорк, а также бывшие и нынешние заключенные договорились о выплате $8 млн, которые неравномерно разделили между примерно 500 заключенными, в зависимости от тяжести их страданий во время штурма и в последующие недели.

Семьи убитых сотрудников тюрьмы потеряли право подавать иски, приняв скромные чеки с выплатой пособия в случае смерти, присланные государством. Выжившие заложники также лишились права подавать в суд, потому что получили выплаты. Обе группы подтверждают, что чиновники штата не сообщили ии об их законных правах. Им отказали в компенсации, которую штат Нью-Йорк должен был выплатить.

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Дата
09
сентября

В самом большом тюремном бунте в США погибли 43 человека

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