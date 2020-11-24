"Мы запретим фашисткую символику" - Лукашенко о бкб-флагах митингующих

Александр Лукашенко планирует запретить бчб-флаги. Фото: www.pravda.com.ua

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует запретить бело-красно-белые флаги, с которыми граждане выходят на митинги и акции протеста.

Подробностями делится издание TUT.BY.

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Лукашенко назвал себя интернациональным человеком и объявил, что очистит Минск от "фашистской символики".

"Открыто говорю - это фашистская символика. Когда у нас были бкб-флаги, которые у нас националисты продавили, я категорически против отрицал. Ну, выбрали, я стал президентом, мгновенно внес вам на референдум: решайте - вот одна символика, вот другая. Какую выберете, так и будет. Большинство поддержало действующую государственную символику ", - прокомментировал он.

Недавно белорусским священникам запретили выходить на акции и выражать мнение.