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суббота, 07 сентября 2019 16:44

"Мы рады, что российские граждане вернулись" - в РФ прокомментировали обмен

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&quot;Мы рады, что российские граждане вернулись&quot; - в РФ прокомментировали обмен
В России прокомментировали обмен пленными с Украиной. Фото: Eadaily

В РФ заявили, что рады возвращению российских граждан домой.

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подтвердил, что обмен заключенными между Украиной и РФ состоялся, передает Интерфакс.

"Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой. Там Вышинский есть. Списки пойдут позже. Пока в целом оценка такова", - отметил Песков.

В то же время уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью телеканалу "Россия 24" отметила, что работа по достижению договоренностей в вопросе обмена содержащимися была непростой.

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"За этим днем ​​огромная трехлетняя работа большого количества людей. После того, как состоялся разговор между президентами Украины и России 11 июля, впервые мы почувствовали конструктив, и взаимный диалог стал приобретать четкие очертания. В большинства тех, кто приземлился сегодня в России и Украине не было паспортов по разным причинам. Была путаница, и пришлось проделать большую работу, чтобы пригласить соответствующие документы и определить юридический статус этих людей. Я очень надеюсь, что это - начало гуманитарной широкомасштабной миссии, созданной двумя президентами", - сказала она.

Кремлевские пленники, которых сегодня обменяли, ступили на украинскую землю. Их встретили родные и первые лица страны в аэропорту "Борисполь".

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