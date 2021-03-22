МВД РФ отказалось открывать уголовное дело из-за отравления Навального

Суд РФ отказал в уголовном производстве по факту отравления Алексея Навального. Фото: Reuters

Военный суд России не будет расследовать отравление оппозиционера Алексея Навального и причастность к делу сотрудников Федеральной службы безопасности, вероятно отравивших политика.

Следственные органы транспортного управления МВД отказались открывать уголовное производство по факту отравления оппозиционера после проведения проверки, пишет TACC.

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Отмечается, что следователи не нашли признаков преступления в действиях агентов ФСБ.

"Следственным отделением МВД на транспорте проведена проверка, в ходе которой принято решение об отказе от открытия уголовного производства", - прокомментировал судья.

Адвокат Навального озвучил основные обстоятельства отравления, назвал имена вероятных отравителей и ссылался на расследование Bellingcat. Однако судью это не убедило.

Российского оппозиционера Алексея Навального этапировали из московского следственного изолятора "Матросская тишина".