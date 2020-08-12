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среда, 12 августа 2020 18:36

МВД Беларуси подтвердило применение огнестрельного оружия на протестах

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МВД Беларуси подтвердило применение огнестрельного оружия на протестах
За сутки на правоохранителей было совершено пять умышленных наездов - МВД. Фото: Reuters

Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило применение табельного оружия против участников акций протеста.

В Бресте на милиционеров "напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках". Об этом сообщает пресс служба ведомства.

Как отмечается, милиция делала предупредительные выстрелы вверх, но это не помогло.

"Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен ", - сказано в сообщении.

Как сообщает Euroradio, диагноз раненого - "открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Убой - разложение головного мозга. Многоосколочный перелом свода черепа с переходом на основание ".

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По состоянию на 6:30 пострадавший был еще жив.

По данным МВД, за последние сутки на правоохранителей было совершено пять умышленных наездов.

В Минске несколько сотен женщин в белых одеждах и с цветами в руках выстроились в цепь. Выступают против насилия во время протестов в Беларуси.

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