Мужчины прокатили в лифте жилого дома лошадь: курьезное видео

Мужчины прокатили в лифте жилого дома лошадь. Фото: скриншот с видео

В Тель-Авиве двое мужчин прокатили лошадь в лифте жилого дома, расположенного в квартале Аргазим. Курьезный инцидент сняла камера видеонаблюдения.

Ролик распространили в сети, пишет УНИАН.

По некоторым данным, один из израильтян прискакал на коне в гости к другому, но не захотел оставлять животное внизу и взял с собой. Так конь оказался на шестом этаже.

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Соседей возмутила эта ситуация, поэтому они обратились в полицию. Владельца лошади и его друга уже задержали.

Также администрация комплекса заявила, что запрет на катание лошадей в лифтах вскоре внесут в устав дома.

В Киеве мужчина жестоко избил щенка, а затем выбросил его на улицу замерзать. Камера у лифта зафиксировала жестокость живодера.