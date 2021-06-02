Мужчины поодевали юбки на работу - зачем

Фото: twitter.com/haaysssss

Испанские студенты и учителя-мужчины начали акцию "Одежда без пола" в поддержку 15-летнего Микеля Гомеса, которого в прошлом году выгнали из школы за то, что приходил на уроки в юбке. Парень таким образом хотел поддержать феминисток и трансгендеров, а также противостоять буллингу со стороны общественности.

Школьник поделился своей историей в TikTok. Видео стало вирусным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арестовали учителя, который спас 200 детей

Учителя выразили солидарность с Гомесом и ради протеста против нетерпимости начали надевать на работу в школу юбки.

Хосе Пиньяс стал первым из педагогов, поддержавшим акцию. Он надел юбку на урок еще осенью 2020 года.

К акции также присоединились учителя: 37-летний Мануэль Ортега и 36-летний Борха Веласкес. Ортега под юбку даже надел колготы.

Протест Гомеса вдохновил не только учителей, но и школьников по всей Испании. Многие парни начали приходить в школу в мини.

В Тернопольской области учителя музыки обвинили в домогательстве к школьницам. Он цеплялся к детям и целовал их в губы.