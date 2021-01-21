Мужчину убили, когда праздновал выздоровления от рака

В Великобритании слушают дело об убийстве бывшего военнослужащего 23-летнего Джона Роботема, погибшего во время празднования выздоровления от рака. На скамье подсудимых - Коннор Роуз, который ударил оппонент бутылкой в лицо.
Трагедия произошла в феврале прошлого года в ночном клубе в английском городе Честерфилд, где Роботем вместе с друзьями и девушкой праздновал выздоровления от смертельной болезни. У него подозревали рак, однако тесты показали, что он здоров, пишет Daily Mirror.
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В Клубе Роботем поссорился с Коннором Роузом и другими посетителями. Когда обоих мужчин выгнали из заведения, ссора перешла в драку. На улице Роуз напал на Роботема и ударил его бутылкой по лицу. Тот потерял сознание, упал и ударился головой о землю. На следующий вечер работам скончался от полученных травм.
Роуза обвиняют в убийстве. Он отрицает обвинения, хотя признал вину в непредумышленном убийстве.
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