Мужчина застрелил трех полицейских

Местность Сент-Жюст, где произошел инцидент / Google Maps

Агрессивный мужчина застрелил 3-х полицейских, прибывших на вызов по домашнему насилию в местности Сен-Жюст, что во Франции.

48-летний мужчина, который был известен властям за агрессивное поведения, был позже найден мертвым в своем доме. Женщина убежала на крышу дома и спаслась. Об этом пишет ВВС.

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Бандит убил одного полицейского и ранил второго. Затем поджег дом и убил еще двух полицейских. Президент Эммануэль Макрона сказал, что страна разделяет горе семей правоохранителей. Погибшим полисменам был 21 37 и 45 лет.

Мэр Сен-Жюста Франсуа Шотаро сказал, что дом сгорел. Позже глава МВД Жеральд Дарманин добавил, что подозреваемый в убийстве полицейских был найден в нем мертвым. Он тоже выразил глубокую печаль в связи с гибелью и выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам, добавив, что смерти показывают опасность для полиции при выполнении повседневных обязанностей. Еще один офицер получил ранение в ногу, и его жизни ничего не угрожает.

Во Франции нападения с применением огнестрельного оружия в полицию в инцидентах, не связанных с терроризмом, редки.