Мужчина заставлял 7-летнего сына заниматься сексом с проституткой, чтобы не вырос геем

Столица Мальты Валлетта. Иллюстративное фото / Wikipedia

Пенсионера из Мальты посадили в тюрьму за то, что заставил маленького сына спать с проститутками.

Мужчину, 65 лет, приговорили к 8 годам лишения свободы после того, как его признали виновным в принуждении 7-летнего сына к сексу с проститутками. Об этом пишет Gulf News.

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Мужчине впервые предъявили обвинение 5 лет назад, когда 2 проститутки рассказали об этом случае в мальтийское агентство по защите детей, тогда его обвинили, что привел проституток домой, чтобы разделить с ребенком, которому сейчас 12 лет.

Мужчина объяснил, что поступил так, потому что "не хотел, чтобы сын вырос геем, ведь в его семье уже есть двое геев".

Одно из свидетельств в суде было от проститутки, которая рассказала, что мужчина заставил ее заняться сексом с ребенком, и хотел привлечь малыша в групповой половой акт с женщиной. Отец обзывал парня, если не мог заняться сексом, и бил его по спине электрическим шнуром.

Одна из проституток рассказала полиции, что человек также употреблял наркотики на глазах у ребенка, хотя не знает, заставлял ли ребенка принимать наркотики. Суд отправил ребенка под опеку.