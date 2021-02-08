Мужчина заставил женщину выкопать себе и дочери могилу

Человек с гражданской женой и падчерицами / The Sun

В Бразилии мужчина убил свою гражданскую жену и падчерицу. Перед этим заставил их выкопать себе могилу на заднем дворе дома. После этого убежал.

Об убийстве рассказала 16-летняя старшая дочь погибшей. Правоохранители подозревают, что у нее были отношения с отчимом. Об этом пишет The Sun.

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34-летняя Кристиан Арена и 9-летняя Каролина Витория пропали без вести в ноябре 2020-го. Также исчез гражданский муж пропавшей Фабрисио Буймов Арене Белинати. В доме в Сан-Паулу осталась только старшая дочь. Она рассказывала полиции, что мама будто нашла другого мужчину, и забрав младшую дочь уехала куда-то с ним.

Сейчас девушка призналась, что отчим убил обеих, и закопал тела на заднем дворе. Также она рассказала, что перед смертью он заставил женщину выкопать яму. Помогла раскрыть ложь недавно перекопаная земля, которую заметили правоохранители во дворе. Там нашли тела женщины и ребенка.

Анализ останков показал, что Кристиану убили ножом, а Каролину - ударом по голове. Только сейчас полиция сделала мрачное открытие. Девушку арестовали как возможную сообщницу преступления.

Соседи утверждали, что человек-беглец не позволял детям выходить из дома и был очень строгим.

Начальник местной полиции Клаудио Анунсиато Филью сказал, что, по его мнению, в Белинати могли быть романтические отношения со старшей падчерицей.

Полиция также обнаружила, что Белинати имел доступ к банковским счетам жертвы. Мужчину разыскивают, и расследование продолжается.