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суббота, 25 июля 2020 22:41

Мужчина замаскировался под старика и обокрал казино на $100 тыс.

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Американец Джон Колет с Мичигана похитил из казино в родном штате и Канзасе почти 100 тысяч долларов.

55-летний мужчина носил накладную маску, которая скрывала его истинное лицо и выдавала за старика, сообщает CNN.

Автор: CNN.
 

Работники казино заметили, как мужчина в соломенной шляпе и очках снял с кассы около 20 тыс. долларов. На просьбу показать удостоверение тот отпросился в туалет. Оттуда вышел другой человек, а в туалете обнаружили 11 тыс. долларов, одежду и два удостоверения водителя.

Позже Колета нашли и задержали. У него обнаружили 83 водительских удостоверения, 14 различных страховок, 19 игральных карт из разных казино, два удостоверения работников одного из университетов и одно удостоверение социального страхования.

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А еще расследователи нашли накладную маску, которая скрывала его истинное лицо и превращала его в старика. Изучение видео с камер наблюдения показало, что в этой маске Колет появлялся в различных казино в Мичигане и Канзасе.

Исследование компьютера Колета показало, что он тщательно изучал разных людей, подделал их документы и затем с их помощью совершал различные финансовые преступления. Жертвами мичиґанця стали более тысячи человек.

В Винницкой области правоохранители задержали псевдосоветника президента Украины, самоназванного "генерала СБУ" и "антикоррупционера", которые требовали у местного предпринимателя 1,1 млн грн несуществующего долга, прикрываясь связями в Офисе Президента.

В Волынской области правоохранители задержали председателя ячейки одной из политических партий, который пообещал гражданину по 200 тыс. долларов за должность в Кабмине.

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Дата
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