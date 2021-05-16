Мужчина задушил и перекрутил на мясорубке собственную жену

Согласно заявлению суда, некоторые части тела были смыты в унитаз, а другие выброшены в мусор. Фото: Pixabay

В Китае судят мужчину, который задушил и перекрутил на мясорубке собственную жену. Преступление было совершено еще в прошлом году.

После убийства 55-летний Сюй Гуоли заявил, что его жена ушла из дома и даже назначил награду за информацию о ее местонахождении. Однако спустя некоторое время стал подозреваемым в ее убийстве. Об этом сообщает South China Morning Post.

Изучив видео с камер наблюдения, правоохранители пришли к выводу, что женщина не покидала дом. Тогда специалисты проверили мусоропроводы и канализацию зданию и нашли следы ДНК пропавшей женщины.

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Выяснилось, что Сюй Гуоли накачал жену лекарствами, заклеил ей рот скотчем и задушил. Затем он перенес тело в ванную, расчленил и перекрутил на мясорубке. Согласно заявлению суда, некоторые части тела были смыты в унитаз, а другие выброшены в мусор.

Как сообщается, слушание завершилось обвинительным приговором, который будет объявлен позднее.

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