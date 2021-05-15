Мужчина расправился с любимой, потому что не сошлись в политических взглядах

 
Ексклюзивы
1/5
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 684
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 711
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 486
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 522
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 657
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 522
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 648
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1134
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 801
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 162
Фото
Все фото
8
4
11
5
4
&quot;Невозможно было без боли смотреть&quot; - 4-летняя девочка всю ночь бродила по зарослях
"Невозможно было без боли смотреть" - 4-летняя девочка всю ночь бродила по зарослях
Грузовик спровоцировал масштабное ДТП с пожаром: есть погибшие
Грузовик спровоцировал масштабное ДТП с пожаром: есть погибшие
&quot;Аваков - черт. Но не только он&quot; - Антоненко
"Аваков - черт. Но не только он" - Антоненко
Потоп в центре Киева натворил беды. Уничтожил важные документы
Потоп в центре Киева натворил беды. Уничтожил важные документы
Наркокурьер с грузом на 11,5 млн пробрался в Украину як турист
Наркокурьер с грузом на 11,5 млн пробрался в Украину як турист
Видео
Все видео
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
У пассажира перед вылетом загорелся багаж
У пассажира перед вылетом загорелся багаж
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Мальчик ночью сторожил под забором пьяную мать
Мальчик ночью сторожил под забором пьяную мать
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 684
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 639
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 369
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 522
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 477
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 468
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
суббота, 15 мая 2021 21:01

Мужчина расправился с любимой, потому что не сошлись в политических взглядах

  Комментировать

В квартире в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области парень нашел мертвой 51-летнюю мать.

Выяснилось, что ее убил 56-летний возлюбленный из Киева. Пара не сошлась в политических взглядах, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: kv.npu.gov.ua
  На Киевщине 56-летний мужчина забил до смерти 51-летнюю возлюбленную. Тело женщины в квартире нашел ее сын
На Киевщине 56-летний мужчина забил до смерти 51-летнюю возлюбленную. Тело женщины в квартире нашел ее сын

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проломил голову и бросил в подвал: 24-летний мужчина расправился с любимым

"Юноша узнал от соседки, что его мама не выходит на связь, поэтому приехал к ней проверить, все ли в порядке. Зайдя в квартиру, сын обнаружил мать умершей. Соседка сообщила, что умершая в течение многих лет находилась в близких отношениях с мужчиной из столицы, который неоднократно бил потерпевшую. За несколько дней до смерти женщины, соседка при общении заметила у нее на лице многочисленные гематомы. Женщина рассказала, что поссорились с любимым на политической почве", - рассказали полицейские.

Автор: kv.npu.gov.ua
  Мужчина поссорился с любимой на политической почве и бросился с кулаками
Мужчина поссорился с любимой на политической почве и бросился с кулаками

Злоумышленника установили и задержали. Решается вопрос о сообщении ему подозрения. Меру пресечения злоумышленнику выберет суд.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

В Цвижине Винницкой области 35-летний мужчина забил до смерти 30-летнюю сожительницу. А позже заявил в полицию, что нашел женщину мертвой во дворе. Однако следователи установили причастность мужчины к преступлению и задержали его.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина расправился с любимой, потому что не сошлись в политических взглядах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

Ввели новые школьные предметы

Сепаратисты сорвали финал Кубка Украины в Харькове

От ресторана до корпорации: как выглядел первый в мире McDonald's - фото

Первая в мире стюардесса проработала на самолете 18 месяцев

Кремль начал выводить войска

Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом

Упал самолет, летевший из Винницы в Москву

На экранах впервые появился самый узнаваемый в мире мышонок

Самая дорогая бутылка виски продана более чем за $50 тыс: интересные факты о напитке

Самое читаемое
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
5
 Просмотров: 12231
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 10071
&quot;Увеличенные&quot; ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
"Увеличенные" ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
11
 Просмотров: 8082
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
 Просмотров: 6498
Молния убила 9-летнего парня: отец пожертвовал его органы
Молния убила 9-летнего парня: отец пожертвовал его органы Просмотров: 4518
Происшествия
17-летний зарезал отчима и хотел закопать во дворе
17-летний зарезал отчима и хотел закопать во дворе Просмотров: 216
"Невозможно было без боли смотреть" - 4-летняя девочка всю ночь бродила по зарослях
"Невозможно было без боли смотреть" - 4-летняя девочка всю ночь бродила по зарослях
8
 Просмотров: 1863
Грузовик спровоцировал масштабное ДТП с пожаром: есть погибшие
Грузовик спровоцировал масштабное ДТП с пожаром: есть погибшие
4
 Просмотров: 819
Пчел, которые "ожили" на Укрпочте, отказываются забирать
Пчел, которые "ожили" на Укрпочте, отказываются забирать Просмотров: 558
Работник Приватбанка с сообщником взорвали банкомат
Работник Приватбанка с сообщником взорвали банкомат Просмотров: 432
Больше всего комментируют
15
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
8
"Зачистка": Путин резко отреагировал на арест кума
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
2
Зеленскому посоветовали пригласить Путина на Афон
1
Упал самолет, летевший из Винницы в Москву
Голосов: 692
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть