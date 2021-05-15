Мужчина расправился с любимой, потому что не сошлись в политических взглядах

В квартире в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области парень нашел мертвой 51-летнюю мать.
Выяснилось, что ее убил 56-летний возлюбленный из Киева. Пара не сошлась в политических взглядах, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Юноша узнал от соседки, что его мама не выходит на связь, поэтому приехал к ней проверить, все ли в порядке. Зайдя в квартиру, сын обнаружил мать умершей. Соседка сообщила, что умершая в течение многих лет находилась в близких отношениях с мужчиной из столицы, который неоднократно бил потерпевшую. За несколько дней до смерти женщины, соседка при общении заметила у нее на лице многочисленные гематомы. Женщина рассказала, что поссорились с любимым на политической почве", - рассказали полицейские.
Злоумышленника установили и задержали. Решается вопрос о сообщении ему подозрения. Меру пресечения злоумышленнику выберет суд.
Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
В Цвижине Винницкой области 35-летний мужчина забил до смерти 30-летнюю сожительницу. А позже заявил в полицию, что нашел женщину мертвой во дворе. Однако следователи установили причастность мужчины к преступлению и задержали его.
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