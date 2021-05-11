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вторник, 11 мая 2021 16:13

Мужчина выиграл в лотерею пять раз за год и это разрушило его жизнь

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Мужчина выиграл в лотерею пять раз за год и это разрушило его жизнь
Карло Массетти / Supplied

Миллионер, который выиграл в лотерею пять раз за год, рассказал, как это разрушило его жизнь.

47-летний Карло Массетти отсидел в тюрьме, страдал психическим расстройством, развелся и потерял нескольких близких друзей. Со времени выигрыша прошло девять лет. Об этом пишет Daily Star.

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Бывший гробовщик, выходец из Новой Зеландии, который сейчас живет в австралийском Сиднее, говорит, что его удача закончилась вскоре после того, как начали поступать деньги. Он предстал перед судом в 2018 году после того, как бывшая жена Даниэль Преббл обвинила его в нападении после краха пятилетних отношений.

Дело закрыли, потому что 30-летняя Преббл не явилась на слушания. Позже она вернулась в родную Новую Зеландию.

"Это перевернуло мою жизнь с ног на голову. Обвинения сняли в суде, но они разрушили мою жизнь. В результате мне поставили диагноз посттравматическое стрессовое расстройство и тяжелая депрессия", - сказал Массетти.

Мужчина провел некоторое время в тюрьме после предъявления обвинений в домашнем насилии. Там, по его словам, он стал мишенью для нападений сокамерников, которые считали, что он богач.

Массетти получил в суме $2 млн за пять выигрышей в лотерею в 2012 году. Но он говорит, что богатство не принесло ему счастья, скорее наоборот, потому что все хотели от него только денег. Он отказывался давать или занимать друзьям, что приводило к конфликтам и разрушению отношений.

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11
мая

Украина получила безвизовый режим с ЕС

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