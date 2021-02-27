Мужчина выиграл в лотерею €210 млн

Швейцарец сорвал джекпот в лотерею. Фото: pexels.com

Швейцарец сорвал джекпот в € 210 млн в международную лотерею Euromillions.

Его шансы на успех оценивали, как 1 к 139 млн. Он угадал числа 6, 12, 22, 29 и 33, а также "счастливые числа" 6 и 11 сообщили изданию Le Parisien и телеканал BFM.

До этого выиграть €210 млн игроки имели шанс 23 февраля. Тогда никто не угадал выигрышную комбинацию.

Предыдущий рекорд этой лотереи составил € 200 млн. Джекпот выиграл в декабре 2020 года пенсионер с юга Франции.

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Для Швейцарии победитель стал 23-м, кто сорвал джекпот. Эта страна занимает 6 место среди 9-ти.

Женщина в США выиграла в сумме $ 500 тыс. с 2 лотерейных билетов за 2 дня подряд. Орлин Петерсон из города Кер-д'Ален купила 1-й выигрышный билет утром 29 января. Она выиграла.