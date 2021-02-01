Мужчина выиграл $2 млн в лотерею сразу после ДТП

После уплаты налогов у Доува осталось $1,4 млн приза. Фото: pixabay.com

Житель города Лиланд в Южной Каролине выиграл в лотерею сразу после аварии на новом авто.

Энтони Доув ехал на работу на недавно приобретенной машине и попал в ДТП, случайно наехав на пару оленей, что выскочили под колеса. На следующее утро он выиграл $2 млн, говорится в сообщении представительства лотереи Mega Millions.

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Приз Доува составил $1 млн, но он приобрел билет с двойным мультипликатором, который потенциально увеличивает выигрыш, если во время розыгрыша выпадет его число. Так, после неудачи с машиной, мужчине повезло дважды. После уплаты налогов у Доува осталось $1,4 млн приза.

Стоимость 1 билета Mega Millions составляет $2, а за дополнительный $1 к билету можно получить упомянутый выше мультипликатор.

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В 2000 году официантка из США Синтия Джей выиграла на автомате "Однорукий бандит" $34 959 458. Синтия - 5-я из 9 детей в своей семье. После выигрыша она подарила каждому члену семьи по $10 тыс.