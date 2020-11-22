Мужчина устроил стрельбу в ресторане: есть погибшие и раненые

В американском штате Небраска мужчина открыл огонь по посетителям ресторана ..
В результате стрельбы 2 человека погибли от полученных травм, еще 2 получили ранения. Об этом сообщает CNN.
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Отмечается, что подозреваемый уже задержан. Он находится под стражей на время расследования. Сейчас мотивы злоумышленника неизвестны.
В провинции Кундуз в Афганистане террористы Талибана напали на военную базу. 14 силовиков погибли, еще 12 ранены.
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